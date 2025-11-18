BIST 10.747
MHP lideri Devlet Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.  Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

 20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI

 "20 şehit için üzüntümüz tarifsiz. Kahraman vatan evlatlarının isimleri milli gönüllere kazınmış geride bıraktığı aileleri de hepimizin namusuna emanet edilmişti.

 Uçağın nasıl ve niçin düştüğü bu elim olayın sır perdesi aydınlanacak. Askeri kargo uçağımızın düşmesi bilhassa sosyal medya paylaşımlarının iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı zorda bırakmaktır. Sıkıntılı günleri bir dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri indirilecektir. Devletimize güven esastır. Çalışmaların sonucunu sabırla beklemek lazım. Komplo teorilerine kapalı olunmak lazım. Uçağımıza dış müdahale araştırılacak. 

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

 Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir.

 Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı .

"GEREKİRSE ALIRIM YANIMA ÜÇ ARKADAŞIMI İMRALI'YA GİDERİM"

 Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.  Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim.

