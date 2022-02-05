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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı Haberin devamı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid 19 haberini toplantıda aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid 19 haberini toplantıda aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı haberini toplantı sırasında aldığını ifade ederek geçmiş olsun dilekleri için arayacağını duyurdu.

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MHP'nin 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nda katılan Genel Başkan Devlet Bahçeli toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı haberini aldı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı sırasında aldım. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini diliyorum. Biraz sonra kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim inşallah" dedi.

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