MHP lideri Devlet Bahçeli: Altın fiyatı gibi yağ satan onurlarını satmıştır Yağ krizinin şefi CHP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ayçiçek yağında toplumsal panik halini eleştiren Bahçeli "Şerefsizlik" tepkisinde bulundu. Bahçeli "Yağsız yemek olur yarınsız Türkiye olmaz. CHP yönetiminin bu yalana sarılarak Türkiye bu yalanı hak etmiyor sözleri kaos çıkarmaya yönelik alçak bir kumpastır. Muhalefet demek Türkiye'ye karşı cephe açmak hiç değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur"

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Ukrayna Rusya savaşı sonrası ayçiçek yağı paniğini eleştirdi. Bahçeli muhalefetin ve televizyona çıkan yorumcularını ABD'nın 'kurşun askeri' olmakla eleştirerek "NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek Türk milletine en kesif hakarettir." dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Anadolu coğrafyası Doğu, Batı koridorunda köprü işlevi gören aynı zamanda dört ayrı istikametten uzayıp gelen yolların kesişme noktasında bulunmasından dolayı, tarihin her döneminde stratejik değeri çok yüksek olan vatan topraklarımızdır.

Rusya Ukrayna savaşının maliyeti kadar Türkiye'ye yol açacağı sonuçları hesaplamak zorundayız. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın dengeleri sarsacağı gelişmelerle sabittir.

Ara bulucu olacak tek ülke Türkiye

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk rolünü üstlenecek tek ülke olarak ortaya çıkmıştır.

Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeler bugüne kadar sonuç vermemiştir. Üzerinde anlaşılan geçici ateşkes kararı bile kısa sürede ihlal edilmiştir. Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı bir işgal söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Dışişleri Bakanımızın çabalarından dolayı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Rusya kilometrelerce uzunluktaki konvoylarını sevk etmektedir. Rusya'nın tüm askeri gücüyle Ukrayna'da etkinlik göstermediği anlaşılmaktadır. ABD, AB ve NATO ise günü kurtarmanın, çatışmaları kızıştırmanın hevesinde ve peşindedir. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 'Bugünden itibaren tüm ölümlerden NATO sorumlu' beyanı her anlamda düşündürücü bir çıkış olarak değerlendirilmelidir.

Altın satar gibi yağ satanlar onurlarını satmışlardır

Stokçuluk ve spekülasyon yapan damgalı ahlaksızların bitleri kanlanmıştır. İnsanımızın refahına, kesesine ket vuranların gözünün yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyerek fırsatçılar rafların boşalmasıyla internette karaborsada altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmıştır. Milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler yüreğimizi sızlatmıştır. Yağ fiyatlarının zamlanacağı stokların tüketildiği iddia edilmiş. Marketlerde izdiham oluşmuştur.

Yağ krizinin orkestra şefi CHP

CHP 'yönetemiyorsunuz' demiştir. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. CHP'liler 'Millet ayçiçek yağı alamaz hale gelmiş' demiştir. Bugünkü CHP varken düşmana gerek yoktur.

Batıya yağcılık yapanların tuzaklarını bozacağız, oyunlarını alt üst edeceğiz. Biz yağa değil kana bakarız. O kan ki tertemiz millet iradesidir. Yağdan kriz çıkarmanın hesabını vereceksiniz.

NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek Türk milletine hakarettir

Bazı aklı evvellerin "Putin'in kafasındaki Kars Ardahan ve Erzurum olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?" sözleri Türkiye'yi ve Türk milletini tanımadıklarının beyanıdır. Bu görüşte olanların sığınağı Batı emperyalizmidir. Kars Türktür, Ardahan Türktür, Erzurum Türktür. Bu vatan topraklarında kuşku uyandırmak kötülüğün en kötüsüdür. Dikkatleri Ukrayna'dan Türkiye'ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gafletin ya ihanetin içindedir. Bazı cahiller NATO üyesi olmasak ABD'nin Türkiye'yi parçalayacağını söylemiştir. Bu tür sahte ve tutsak alınmış sözde uzmanları ne zamana kadar televizyona çıkaracaklardır. NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek ABD'ye kurşun askerlik yapmaktır. 1952'ye kadar NATO mu vardı, 15 Temmuz'da korsan uçak uçuran vatandaşlarımızı katleden teröristler kimin namına işgale giriştiler. FETÖ'yü üzerimize salan kimdi? NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek Türk milletine en kesif hakarettir.