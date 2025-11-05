BIST 10.941
DOLAR 42,10
EURO 48,41
ALTIN 5.367,04
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

MHP lideri Bahçeli'nin 'Selahattin Demirtaş' çıkışı! CHP lideri Özel'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP lideri Bahçeli'nin 'Selahattin Demirtaş' çıkışı! CHP lideri Özel'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı çıkışında Selahattin Demirtaş'la ilgili kritik bir çıkış yaptı. Bahçeli " Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi. CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yönelik konuştu. Özel, "Dün çıkışta hayırlı bir laf etti. Türkiye'de önemli bir adıma vesile olursa iyi olur." görüşünü paylaştı.

Özel, beraberindeki partililerle, vefatının 19. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit'in siyasi hayatı boyunca zorlu dönemlerden geçtiğini ama bir adım geri atmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu ülkenin bir kez daha içinde bulunduğu bu zor durumdan, kendi yaşadığımız zorluklara, arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklara bakmaksızın, bunlara yenilmeksizin, gerilemeksizin ileriye doğru yürüyeceğiz. Ülkeyi bir kez daha kurtarmak, bir kez daha bu ülkede hukukun üstünlüğünü geriye getirmek, tam olarak sağlamak, Anayasa'ya tam uyan ve tam uyulacak bir anayasaya kavuşmak, Anayasa'ya tam uyan bir hükümetle ülkemizi modern dünyadaki gelişmiş ülkelere, o seviyeye ulaştırmak, onu aşmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini gerçekleştirmek durumundayız. Bu inançla, bu kararlılıkla mücadele ediyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması ve şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesi sorulan Özel, "Bir hukuk devletinde bu kadar ayıp, güya çok güçlü bir iktidarda bu kadar acizlik olmaz. Devlet işi gücü bırakıp aileyle uğraşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapmayın arkadaş, bu ülkenin genetiğinde aileyle uğraşmak yok"

Özel, Dilek İmamoğlu'nun, eşi Ekrem İmamoğlu'na verilecek bir ödülü almak üzere yurt dışına çıkacağını ancak diplomatik pasaportunun iptal edildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Yapmayın arkadaş, bu ülkenin genetiğinde aileyle uğraşmak yok. Adnan Menderes idam edilecekken İsmet Paşa idam önlensin diye uğraşırken eşleri birbiriyle görüşüyordu, ne yapılabilir diye. Eşle çocukla uğraşmayı getirirseniz, seneye iktidar değişecek, bu kötü örneği mi bırakacaksınız? Millet sizin eşinizle çocuğunuzla mı uğraşsın? Yapmayacağız, ant içiyorum, yemin ediyorum biz sizin çoluğunuzla çocuğunuzla uğraşmayacağız ama yapmayın."

 "Hukuk bir dosya üzerinden olmaz"

Özel, partisinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin yaptığı istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince reddedilmesinin sorulması üzerine "Partilere açılan dava Ankara'da görülür. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah, şimdi tedbir almış onu uygulatıyor. Bunlara hukuk diploması veren hocaların hakikaten vicdanları sızlıyor, elleri titriyordur." cevabını verdi.

Soru üzerine, Gezi Parkı davası sanıklarından Can Atalay ile kendisinin, Osman Kavala ile de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun son dönemde görüştüğünü aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Hukuk bir dosya üzerinden olmaz. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için o çiçeğin açması lazım. O çiçek bugün Edirne'de açacaksa açsın. 'O olmadan bu olmasın, hepsi birden olsun' değil, 'başlasın ve hepsine uygulansın' yaklaşımındayım. Bugün Demirtaş ile ilgili iyi bir haber gelmesini ümit ederiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır" ifadesiyle ilgili ise, "Dün çıkışta hayırlı bir laf etti. Türkiye'de önemli bir adıma vesile olursa iyi olur." görüşünü paylaştı.

