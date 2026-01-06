BIST 11.931
DOLAR 43,04
EURO 50,44
ALTIN 6.176,25

MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı

|
MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkati çekti.

MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı - Resim: 1

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.Gündeme dair çarpıcı mesajlar veren Bahçeli'nin yüzüğü ve yakasına taktığı rozeti yine çok konuşuldu.

14
MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı - Resim: 2

Yüzük ve rozetin üzerinde Devlet Bahçeli yazısı yer aldığı görüldü.

24
MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı - Resim: 3

Yazı özel tipografiyle, dairesel bir kompozisyon içinde işlenmişti.

34
MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı - Resim: 4
44