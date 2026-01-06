MHP lideri Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti! İşte üzerindeki yazı
|
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkati çekti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.Gündeme dair çarpıcı mesajlar veren Bahçeli'nin yüzüğü ve yakasına taktığı rozeti yine çok konuşuldu.
14
Yüzük ve rozetin üzerinde Devlet Bahçeli yazısı yer aldığı görüldü.
24
Yazı özel tipografiyle, dairesel bir kompozisyon içinde işlenmişti.
34
44