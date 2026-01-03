BIST 11.498
MHP Lideri Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’da yaşanan son gelişmelere ilişkin CNN Türk’e değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, ABD’nin tutumunu sert sözlerle eleştirerek, yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:

"ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır."

