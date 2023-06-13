MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar! (CANLI YAYIN)

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor..

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor..

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçim sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor, Gazi Meclisimize hoşgeldiniz diyorum. Ülkemize, milletimiz ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliğinin kesin sonucu 30 Mayıs'ta ilan edilmiştir.

2 Haziran'da TBMM çağrısız toplandı ve ant içme töreni yapıldı. TBMM göreve başlarken ettiğimiz yemin kuşkusuz bağlayıcıdır. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere vekillerimizin ettikleri yemine bağlı kalmalarını diliyorum. 3 Haziran'da da sayın cumhurbaşkanımızın ant içme yemini gerçekleşmiştir. Seçimin 6. gününde yeni kabinenin göreve başlaması ülkemiz adına önemlidir. Siyasi kriz yıllarını geride bıraktık. Gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürümeyen koalisyon hükümetlerinden iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanıp kaybetti.

Türk milleti Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabineye inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. Cumhur ile Cumhuriyet'in kucaklaşması, insan ve toplumun bütünleşmesi yeni yönetim sistemiyle daha da pekişmiştir.

Türk milleti 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da dosta güven düşmana korku salmıştır.

MHP yüzde 10,7 oy oranıyla şeytani planları yok etmiş, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır.

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