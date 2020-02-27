MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medya hesabından İdlib ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından İdlib ve Libya ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Türk milletinin İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmakta olduğunu belirten Bahçeli, "Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur" dedi.

"İdlib, iblis'in tasallatundan kurtarılmalı"

Bahçeli, Türkiye'nin İdlib'de zalime karşı mazlumun safında olduğunu belirterek, "İdlib'de caniye karşı cesaretin tarafındayız. Türk vatanını müdafaa azmiyle, milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib'deyiz. Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Elbette şehit veriyoruz. Acı duyuyoruz. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir" dedi.

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız.

Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa çıkarılmış, vahşi tezgâh kırılıp atılmıştır.

Mahkûm ve mağlup bir millet değiliz

Mahkûm ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir.

Bu mübarek günlerde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun diyorum, ama baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyorum.

Regaib Kandilimizin fazilet ve feyziyle, umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimiz ve Türk-İslam alemiyle ebedi saadet ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.

İdlib'deki kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyor, onlar için dua ediyor, devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyorum. Hayırlı Kandiller, Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun.

Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, akşam saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşme 35 dakika sürdü.

2020 yılının ilk yüz yüze görüşmesinin ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre; iki lider, iç siyasetin yanı sıra Suriye ve Libya konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.