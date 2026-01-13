MHP lideri Bahçeli, TFMD heyetinin fotoğrafını çekti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti. TFMD yönetiminden "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması" hakkında bilgi alan Bahçeli, ardından TFMD heyetinin fotoğrafını çekti.
TFMD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Rıza Özel ve beraberindeki üyelerden oluşan heyet, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'yi ziyaret etti.
Bahçeli, TFMD yönetiminden "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması" hakkında bilgi alarak yarışmanın bugüne kadar yayımlanan prestij kataloglarını inceledi.
Bahçeli, ardından TFMD heyetinin fotoğrafını çekti.
Objektifin el değiştirdiği ziyarette, geçmiş yıllarda "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri" çerçevesinde ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın, Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edildi.