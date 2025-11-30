MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak iddiası Şamil Tayyar canlı yayında duyurdu

AK Partili Şamil Tayyar, İmralı görüşmesinde Abdullah Öcalan'ın, komisyon üyelerine süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylediğini öne sürdü.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelinirken, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmenin yankıları günlerdir konulmaya devam ediyor.

AK Parti eski Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, TV100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket programında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı açıkladı.

Öcalan'ın, komisyon üyelerine sürecin başarılı olmaması halinde MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylediğini aktaran Tayyar, "Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyor. MHP üzerinde güç tesis edebilecek odaklarının Devlet Bey'i tasfiye edebileceğini, etmek isteyebileeceğini, ama bunun için de mutlaka MHP içerisinde irtibatı olanlar vardır" dedi.

"DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR"

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor."

"SÜRECİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİSİ DEM"

Tayyar, canlı yayında sürece ilişkin DEM partinin tavrıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesiminide rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı.”

"SÜREÇ BAŞARISIZ OLURSA DARBE MEKANİĞİ DEVREYE GİRER"

"Süreç" kapsamında Meclis'te oluşturulan komisyonun terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmek üzere görevlendirdiği heyette AKP'li Hüseyin Yayman ve MHP'li Feti Yıldız'la birlikte yer alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İmralı adasına yaptıkları ziyaret ve Öcalan'la konuşmaları üzerine Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada, Öcalan'ın "sürecin başarısız olması halinde darbe mekaniğinin devreye gireceğini" söylediğini aktarmıştı.