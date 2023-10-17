MHP Grup Toplantısı: Devlet Bahçeli konuşuyor (CANLI YAYIN)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin son dakika açıklamalarını aktarıyoruz...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin son dakika açıklamalarını aktarıyoruz...

"Bugüne kadar ne zaferlerle şımardık ne de yenilgiyle şaşkınlığa kapıldık. Merhum Cemil Meriç'in, 'Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir' sözünü ise hafıza kayıtlarımıza nakşettik. Geçmişini bilmeyen bir insanın, kendini tanımayan bir toplumun, mazisine sırt dönmüş bir milletin kurumuş dal parçası gibi olduğunu gayet iyi biliyoruz."

"Başkaları gibi çıkarların peşinde koşmadık, koşmayız"

Biz, siyaseti yaptık mı adam gibi yaparız, şevkle yaparız, omuz omuza yaparız. Her birimiz bayrak olur, vatan olur, birbirimizin kefili ve can beraberi oluruz. Dava arkadaşlarıyla kader de keder de paylaşılır. Kefen de paylaşılır. Başkaları gibi çıkarların peşinde koşmadık, koşmayız. 2024'e doğru Diyar Diyar Anadolu temasıyla, 31 Mart 2024'e hazırlık içerisindeyiz.

"İttifak olarak yeni Türk mucizesine imza atacağız"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını 31 Mart zaferiyle perçinleyeceğiz. İttifak olarak yeni Türk mucizesine imza atacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın ötesine sıçratacağız. Statükocu bir yapı stratejik bir düğümdür. Tam 54 yıldır çırpındık. Tam 54 yıldır dik baş, tok karın için çabaladık. Tarihimize inanıyoruz, tarihimize güveniyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milletimizle iç içeyiz.

"Kılıçdaroğlu ve diğerleri, bakın Mehmet Akif ne diyor"

Kılıçdaroğlu ve diğerleri, bakın Mehmet Akif ne diyor: Aslını gizleyemez insan giydiği kaftanlarla / Bilmez ama kendini kandırır söylediği yalanlarla.

81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır. Tarih bunları bir gün mutlaka yazacaktır. Şayet bir millet, bir dava ilk zorlukta hakkından vazgeçmiş olsaydı tarih diye bir şey asla olmazdı. Biz, arkamıza değil, önümüze bakıyoruz.

Yanlış ve yalan davaları parlatmaya niyetlenenler beyhude yere oyalanan, kendilerini ve yakın çevrelerini kandıran karanlıklardır. Asıl parlayan, Türk-İslam ufkuna ışıklar salan hak davasıdır, millet davasıdır. Nihayet, bizim davamızdır. Davamız, asla karanlıkta kalmayacak; aldatanları, satanları, kaçanları, korkakları ezip geçecektir.

"İnsanımızı kazanmaktan başka bir emelimiz olmadı"

Bizim kim olursa olsun temel ilke ve ülkülerimizle çelişmeyen, ahlaki, insani ve vicdanı vasıflarını kaybetmemiş her insanımızı kazanmaktan başka bir emelimiz olmamıştır.

"Kudüs İslam'dır"

Kudüs İslam'dır. Aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs, mukaddesatımızın namus kilididir. Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. İsrail'in demekle bu tartı bu sikleti çekmez, çekemez, çekemeyecektir. Sanmasınlar sadece Kudüs, sadece Gazze İslam'dır. Buraların taşı, kuşu, kurdu, havası, toprağı İslam'dır ve koruyucusu Allah'tır.

İsrail- Filistin çatışması: Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokuldu

Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Zalimler kudurmuştur. Savaş suçu kabul edilen beyaz fosfor bombası kullanıldığına ilişkin kanıtlar bir bir ortaya dökülmüştür. Gazze'de kundaktaki bebeler, kadınlar, yaşlılar; tüm sivil ve masumlar barbar saldırıların, bombaların hedefidir. Bebeklerin ağzında emzik değil yara izi, süt değil kan lekesi vardır.

"Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır"

Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır. İsrail hunhar saldırılarına hız kesmeden devam etmektedir. Adeta toplama kampına dönen Gazze'de dökülen kanlardan, yıkılan binalardan ve gasp edilen haklardan başka bir şey neredeyse kalmamıştır. Ne hazin bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır.

"İnsan hakları savunucuları, alayınız neredesiniz?"

Sözde medeni ülkeler sırayla İsrail'in arkasında toplanmıştır. İnsan hakları savunucularına soruyorum: Alayınız neredesiniz? Avrupa ülkelerinin Filistin lehine yapılan gösterileri yasaklaması utanç duyulacak bir ilkellik değil midir?

Hür ve uygar dünyanın iki yüzlü demokratları, mayası karmakarışık olan özgürlük şakşakçıları nereye sindiniz, nereye gittiniz? Ne zaman Gazze'deki bebeklerin kefenlendiğini göreceksiniz?"