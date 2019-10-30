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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'nin skandal tasarılarına ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Türkiye aleyhine aldığı skandal tasarılarla ilgili sert konuştu. Bahçeli, "ABD'de tasarıların kabul edilmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda." ifadelerini kullandı.

"İzah ve ifadesi olmayan çarpıklık"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: 'Bir defa şunu söylemeliyim ki, Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır.

Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur, tek kelimeyle hükümsüzdür.

'Ermeni soykırımı' ve yaptırım tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı. ABD'de kararlardan ilki 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendiren tasarıydı. Hemen ardından ise Suriye operasyonu nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar öngören tasarı kabul edildi. İki karar da büyük çoğunlukla alındı.

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