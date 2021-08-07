MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Şahan Gökbakar'a tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Marmaris yangınında Instagram'dan canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi.
İzzet Ulvi Yönter, Şahan Gökbakar'ın sanatçıları fişleyen bir gazeteye tepki gösterdiği videoyu alıntılayıp "Seviyen aynı Recep İvedik" yazdı.
"Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma"
Yönter tweet'inde "“Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!" diye yazdı.
Şahan Gökbakar, Yani Asır gazetesinin manşetine "Hep Turkey" etiketini paylaşan sanatçıları taşımasına tepki göstermiş ve paylaştığı videoda "Medyada böyle manşetler atıp 'HelpTurkey' diyen insanlara, sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız?' demeler. Siz nerenin gazetesisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Kendinize onu sorun önce. Siz hangi ülkede haber çıkartıyorsunuz, önce onu kendinize sorun. O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar yaptıkları sanatla, oyunculukla, müzikle bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz?" demişti.
Öte yandan Marmaris'te başlayan yangının ilk gününden bu yana, alandan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere sesini duyurmaya çalışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, orman yangınının Marmaris’teki evine ulaşmadan söndürülme işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.