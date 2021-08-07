MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Şahan Gökbakar'a tepki

Şahan Gökbakar, Yani Asır gazetesinin manşetine "Hep Turkey" etiketini paylaşan sanatçıları taşımasına tepki göstermiş ve paylaştığı videoda "Medyada böyle manşetler atıp 'HelpTurkey' diyen insanlara, sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız?' demeler. Siz nerenin gazetesisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Kendinize onu sorun önce. Siz hangi ülkede haber çıkartıyorsunuz, önce onu kendinize sorun. O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar yaptıkları sanatla, oyunculukla, müzikle bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz?" demişti.