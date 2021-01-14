MHP, Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir! HDP'li Beştaş'tan olay açıklamalar

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP'nin kapatma dilekçesine ilişkin, "MHP, Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir" yorumunu yaptı.

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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "HDP, yerel seçimlerde destek verseydi böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi." düşüncesini dile getirdi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalar yapan Meral Danış Beştaş, iki ihtimalin olduğunu belirterek, "İlki: MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir. İkincisi: AK Parti, MHP üzerinden hamle yapıyor olabilir." diye konuştu.

"Destek verseydik böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi"

Beştaş, “Çözüm Süreci'nde kendileri söyledikleri sözleri sildiriyorlar ama onların girişimiyle arkadaşlarımızın KCK ile görüşmesini iddianameye koyuyorlar. HDP, yerel seçimlerde destek verseydi böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi.” dedi.