MGM'den o kentler için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

İç Anadolu ve Marmara’nın bazı kesimlerinde pus ve sis görülürken, batı bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim. Uzmanlar özellikle doğu illerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulunuyor. Haritaya göre Doğu Anadolu’da Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların birçok şehirde 0°C’nin altına düşmesi nedeniyle bölgede buzlanma ve don riski bulunuyor.