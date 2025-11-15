MGM'den 17 ile uyarı! 17 il için 'sarı kodlu' alarm verildi! 8 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunu paylaştı. Türkiyenin 17 ili için 'sarı kodlu' alarm verilirken, yarın 8 ilde kar yapışı bekleniyor. Rapora göre, yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş etrafında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hangi illerde yarın kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminlerine göre, tüm ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.