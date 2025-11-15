MGM'den 17 ile uyarı! 17 il için 'sarı kodlu' alarm verildi! 8 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminlerine göre, tüm ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.