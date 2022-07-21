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MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Dohuk'taki saldırıda siviller ölmüş Kuzey Irak'tan Türkiye'yi suçlayan açıklamalar gelmişti. Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere pek çok konu ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınması bekleniyor.

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.

MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak
Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

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