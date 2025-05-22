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MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki önemli konular

MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki önemli konular

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kurulun ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye hedefi ve terör örgütünün silah bırakma süreci olacak. Ayrıca, Suriye, Rusya-Ukrayna çatışması ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları da toplantı gündeminde yer alacak. İşte tüm detaylar...

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. MGK'da en önemli gündemi Terörsüz Türkiye yolunda atılacak yeni adımlar ve terör örgütünün silah bırakma kararı olacak. 

Ana gündem terörsüz Türkiye 

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasının ardından gerçekleşecek ilk kurul toplantısında, terörün sona erdiği Türkiye’de gelinen son noktalar değerlendirilecek. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakma sürecindeki aşamalar detaylı şekilde ele alınacak. Silah bırakma sürecinin izleneceği mekanizma ve uygulanacak yöntemler masaya yatırılacak. Ayrıca, silah bırakmanın ardından atılacak adımların planlanması ve tartışılması bekleniyor.

Suriye de masada 

Suriye ile ilgili konular da kurulun toplantı gündeminde yer alıyor. Bölgedeki istikrar ve güvenin sağlanması ile terör örgütlerinin temizlenmesi konusunda yeni yönetimin alacağı destekler MGK’da ele alınacak. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi için atılabilecek adımlar da toplantıda tartışılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi Beştepe’de kabul etmişti. Savaşın sonlandırılması için atılabilecek ilave adımlar MGK toplantısında değerlendirilecek.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gibi konuların da gündemde yer alması bekleniyor.

MGK
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