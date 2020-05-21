MFÖ 'Maske Tak' şarkısı yaptı kanser olan Özkan Uğur'un son hali herkesi üzdü

Fuat Güner'in üzücü haberi açıklamasından haftalar sonra ise Özkan Uğur, ilk kez kameralar karşısına geçti. Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner, hep beraber "Maske tak" diyerek sevenlerine seslendi.

İşte o video