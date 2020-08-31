MFÖ konseri gerçekte neden iptal edildi? Mazhar Alanson hedef oldu
BODRUM'da 27 Ağustos Perşembe akşamı MFÖ'nün vereceği konser iptal oldu. Konsere dair bir çok söylenti çıkarken, Mazhar Alanson 25 ay önceki sözleriyle hedef oldu.
BODRUM Antik Tiyatro'daki konseri organize eden Kerki Solfej, konserin “operasyonel sebeplerden dolayı ertelendiğini” duyurdu. Sosyal medyada ise hiç bilet satılamadığı için konserin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı.
İddiaya göre 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.
“Sıfır bilet” dedikodusu Mazhar, Fuat, Özkan üçlüsünü kızdırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan MFÖ, iddialara yanıt verdi.
MFÖ şu açıklamayı yaptı: “Konser, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. İptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”