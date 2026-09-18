Mezitli Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Tuncer hakkında parti tüzüğünün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verildi.

YDK'de ayrıca daha önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılanların dosyalarının işlemden kaldırılmasına karar verildi.