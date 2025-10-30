BIST 10.837
Mezarlıkta korkunç olay: Bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Asri Mezarlık’ta bir kadın, eşinin mezarını ziyaret ettiği sırada gömülmemiş bir bebek cesedi buldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.

Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

