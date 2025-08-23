Mezarlığa gelenler gördükleri karşısında şoke oldu! Savunma bu kadar da olamaz dedirtti

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakalanıp ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edildiler ancak serbest bırakıldılar. 51 yıl önce defnedilmiş bir vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıya çıkmış durumda. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten. Bu durum büyük rahatsızlık yaratıyor. Artık çözüm istiyoruz, yetkililerden kalıcı önlem bekliyoruz." dedi.