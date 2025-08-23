BIST 11.372
Mezarlığa gelenler gördükleri karşısında şoke oldu! Savunma bu kadar da olamaz dedirtti

Arnavutköy'deki bir kabristanda bazı mezarlar define arayanlar tarafından kazıldı. Mahalle Muhtarı Abdülkadir Atay, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini aktardı. Ekipler şüphelileri arıyor.

Yassıören Mahallesi'ndeki mezarlığa gelen vatandaşlar, açılmış mezarlarla karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, mezarlıkta eldiven ve kazı malzemeleri buldu.

Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, mezarlığın daha önce de iki kez define arayanlar tarafından kazıldığı öğrenildi.

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakalanıp ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edildiler ancak serbest bırakıldılar. 51 yıl önce defnedilmiş bir vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıya çıkmış durumda. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten. Bu durum büyük rahatsızlık yaratıyor. Artık çözüm istiyoruz, yetkililerden kalıcı önlem bekliyoruz." dedi.

Atay, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini aktardı.

