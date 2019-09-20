Mezarını hazırladı! Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi
İSTANBUL'da fabrikada çalışırken bir arkadaşıyla birlikte kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen acılı baba Zilkif Tunç, "Kızımın öldüğünü duyup, mezarını hazırladım" diye konuştu.
Dini nikahla yaşayan 6 çocuk sahibi Zilkif Tunç (57) ve Yıldız Ballı çifti, 5 yıl önce İstanbul'da otururken, tekstil fabrikasında çalışan ve o dönem 16 yaşındaki kızları Yasemin Ballı, aniden ortadan kayboldu. Aile yaptığı araştırmada kızlarının, fabrikada çalışan bir arkadaşıyla birlikte PKK'ya katıldığını öğrendi. Aslen Ağrılı olan çift, olayın ardından Konya'nın Yunak ilçesindeki evlerine göç etti.
Anne HDP önündeki eylemde
Anne Yıldız Ballı, Diyarbakır'da, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP binası önünde oturma eylemine başlamasının ardından bu kente giderek eyleme katıldı. Diğer çocuklarının başında kalan inşaat işçisi baba Zilkif Tunç da kızına bir an önce kavuşmak istediğini belirtti.
Kızının öldürüldüğünü söylediler
Haziran ayında Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan amcasının oğlu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (28) Ağrı'nın Tutak ilçesindeki cenazesinde, kızının öldüğünü öğrendiğini ifade eden Zilkif Tunç, şunları söyledi:
"Bunlar ne istiyorlar bizden"
Amcamın oğlu Adem Tunç, Suriye’de şehit oldu. Memlekete cenazeye gittiğimde kızımın ölüm haberini duydum. Bunlar ne istiyorlar bizden? Kızımı da aldılar, amcamın oğlunu da aldılar. Daha ne istiyorlar bizden, artık yeter.