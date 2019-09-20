Mezarını hazırladı! Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi

"Bunlar ne istiyorlar bizden"

Amcamın oğlu Adem Tunç, Suriye’de şehit oldu. Memlekete cenazeye gittiğimde kızımın ölüm haberini duydum. Bunlar ne istiyorlar bizden? Kızımı da aldılar, amcamın oğlunu da aldılar. Daha ne istiyorlar bizden, artık yeter.