Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...
Ünlü psikiyatr Haydar Dümen vefatının ardından ortalık fena halde karıştı. Miras krizi baş göstermişken aile üyeleri de birbirine girdi. Dümen'in mezar taşı da olay oldu.
Cinsellik konularında yaptığı programlar, yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla tanınan Haydar Dümen, 10 Şubat'ta 92 yaşında koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
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Haydar Dümen, ölümünün ardından 100 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen mirası gündeme gelmişti.
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Gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıkan Haydar Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı.
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Dümen'le birlikte emlakçı da ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.
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