BIST 1.927
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 862,77

Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...

Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen vefatının ardından ortalık fena halde karıştı. Miras krizi baş göstermişken aile üyeleri de birbirine girdi. Dümen'in mezar taşı da olay oldu.

Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...

Cinsellik konularında yaptığı programlar, yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla tanınan Haydar Dümen, 10 Şubat'ta 92 yaşında koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 

123
Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...

Haydar Dümen, ölümünün ardından 100 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen mirası gündeme gelmişti. 

223
Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...

Gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıkan Haydar Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı.

323
Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu ortaya çıktı: Öldükten sonra...

Dümen'le birlikte emlakçı da ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.

423