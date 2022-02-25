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Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu

Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen vefatının ardından ortalık fena halde karıştı. Miras krizi baş göstermişken aile üyeleri de birbirine girdi. Dümen'in mezar taşı da olay oldu.

Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu

Cinsellik konularında yaptığı programlar, yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla tanınan Haydar Dümen, 10 Şubat'ta 92 yaşında koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 

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Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu

Haydar Dümen, ölümünün ardından 100 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen mirası gündeme gelmişti. 

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Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu

Gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıkan Haydar Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı.

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Mezar taşını görünce inanamadı! Haydar Dümen sır gibi saklıyordu

Dümen'le birlikte emlakçı da ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.

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