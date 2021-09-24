Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2’si bebek 17 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.