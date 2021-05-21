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Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

BİLECİK Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanıyor.

Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

Yoğun sebze üretimi dolayısıyla "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak adlandırılan Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı'daki seralarda çalışan mevsimlik tarım işçilerine yönelik, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda aşı çalışması yürütülüyor.

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Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

Kent merkezine 38 kilometre uzaktaki bölgede aşı çalışması yürüten ekipte yer alan İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezinde görevli Havaali Özdemir Şahin,salgının başlangıcından bu yana çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

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Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

Aşılama takvimi doğrultusunda belirlenen kriterleri taşıyanlara yönelik aşı çalışmalarına başladıklarını anlatan Özdemir, kurumlara gelemeyen vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptıklarını ifade etti.

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Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

Bölgede her yıl çok sayıda mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Güvenlik güçlerimizden aldığımız bilgilere göre, bu sene yerleşik olarak gelen mevsimlik tarım işçilerine taramaları yapıldı. Aşı hakkı bulunanlar için Çaltı'ya geldik. Aşıya da olumlu cevap verdiler. Biz de aşıları uyguladık." dedi.

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