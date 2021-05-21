Mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda "Kovid-19" aşıları yapılıyor

Bölgede her yıl çok sayıda mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Güvenlik güçlerimizden aldığımız bilgilere göre, bu sene yerleşik olarak gelen mevsimlik tarım işçilerine taramaları yapıldı. Aşı hakkı bulunanlar için Çaltı'ya geldik. Aşıya da olumlu cevap verdiler. Biz de aşıları uyguladık." dedi.