Mevsimlik işçi olarak Bursa'ya giden 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a döndü

29 Mayıs 2022 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan güvenlik güçleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinde seferber olduğu olayda genç kızın cenazesi dün akşam Ulubat Mahallesi'nde göl kenarındaki bir arazide vatandaşlar tarafından bulunmuş ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.