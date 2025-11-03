Mevsim normallerinin üzerine kar yağışı geliyor! Sürprizlere hazır olun, tarih de belli oldu

2025-2026 kışı bize bazı sürprizler hazırlayacak. 2016'dan bu yana Türkiye'nin içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası ciddi bir soğuk ve yağışlı kış yaşamıyor. En son 2021-2022 kışında ülkemiz kar yağışı gördü ancak önceki yıllara bakıldığında o yıl da yağışların düşük olduğunu söyleyebiliriz.