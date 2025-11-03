Mevsim normallerinin üzerine kar yağışı geliyor! Sürprizlere hazır olun, tarih de belli oldu
Uzun süredir beklenen fakat gelmeyen yağışlar nedeni ile barajlarda su kalmadı bazı illerde zorunlu su kesintileri uygulanıyor. Öte yandan uzmanların da işaret ettiği pastırma sıcakları hissedilmeye devam ediyor. Bu kış için çeşitli tahminler yapılıyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl Türkiye'de yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği uyarısında bulundu. Bozyurt yoğun kar yağışı için de tarihleri açıkladı. Kar yağışının beklediği bölgelerden biri de Marmara...
Son yıllarda Türkiye genelinde düşen yağış miktarları, birçok şehirde kuraklık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya bölümünden Dr. Okan Bozyurt, bu yıl görülmesi beklenen yağışlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.
20 ARALIK-20 OCAK
Kişisel YouTube hesabında açıklamalarda bulunan Bozyurt, mevcut modellerin Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağına işaret ettiğini belirtirken, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Bozyurt'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
2025-2026 kışı bize bazı sürprizler hazırlayacak. 2016'dan bu yana Türkiye'nin içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası ciddi bir soğuk ve yağışlı kış yaşamıyor. En son 2021-2022 kışında ülkemiz kar yağışı gördü ancak önceki yıllara bakıldığında o yıl da yağışların düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdiki modeller ise bize biraz daha sevindirici haberler veriyor. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge mevsim normallerinin altında bir sonbahar mevsimi yaşamaya başladı. Ancak önemli olan sıcaklıkların değil yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkması.