Mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Günün en yüksek hava sıcaklıklarının yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.