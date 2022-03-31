Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna müzakerelerine ilişkin önemli açıklama

Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili son dakika açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "1-2 hafta içinde daha üst düzeyde görüşme olabilir." dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken bir yandan da barış görüşmeleri için çabalar sürüyor.

İki ülke arasında arabuluculuk yapan Türkiye adına önemli bir açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

Çavuşoğlu, "1-2 hafta içinde daha üst düzeyde görüşme olabilir." dedi. Ayrıntılar birazdan...

Bilindiği üzere taraflar önceki gün İstanbul'da buluşmuş ve bazı konularda uzlaşmaya varmışlardı. Rusya da Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekildiklerini açıklamıştı.