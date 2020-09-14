Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Funda Görey ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

NTV'de konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: ''Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

Türkiye'ye yaptırım talepleri

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

''Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı''

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

''Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz''

Pompeo ile görüştük, anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi. Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı. Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler.

''Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez''

Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. KKTC'nin haklarını alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor Rum tarafının. Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak.