Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile buluştu! Montrö için flaş açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kritik ziyareti başladı. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile buluşan Çavuşoğlu toplantı öncesi son dakika açıklamalarında bulundu. Çavuşoğlu bu ziyaret sonrası Ukrayna'ya gidecek. İkili açıklamalarında Montrö vurgusu yaptı.

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Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Basın toplantısı düzenleyen Lavrov ve Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin uygulanacağına dair açıklamalarda bulundu.

Moskova'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu ağırlayan Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna’da yaşananlar konusundaki pozisyonlarının aynı olmadığını ancak bu uyuşmazlığa karşın Türkiye’nin çabalarına değer verdiklerini belirtti. Çavuşoğlu da, "Türkiye dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Görüşme öncesi kameralar karşısına geçen iki bakandan Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli.

Tabii ki Ankara’nın, Montrö Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerine uyma konusundaki sorumlu yaklaşımını da görüyoruz ve bu yaklaşımına değer veriyoruz.

Dış politikaya gelince, (Çavuşoğlu ile) görüşmemizin kilit konusu, Ukrayna’daki durum olacak. (Türkiye ile Ukrayna konusundaki) pozisyonlarımızın birbirinin aynı olmadığı bir sır değil, fakat buna karşın, mevcut kriz kapsamında yapılması gerekenlere objektif bir biçimde yaklaşmaya çabalayan Türkiye’nin durduğu pozisyona çok değer veriyoruz ve saygı duyuyoruz.

Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.

Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir.

Türkiye, Montrö Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek.