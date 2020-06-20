BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu: Hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona süreciyle ilgili turizm sektörüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri sarf etti; "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik.

''Hayal kırıklığına uğradık''
Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'den koronavirüs aşısı için umut veren açıklama! İşte dünyaya tanıtılacağı tarih
AK Parti harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Fenerbahçe Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le el sıkıştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kaplan harekatıyla ilgili önemli açıklamalar
Bakan Fahrettin Koca'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj
Fransız başlığı attı: Libya’nın Sultanı Erdoğan
ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'de camiler tekrar açılıyor! Tarih verildi
Mustafa Reşit Akçay: Vicdanı yoksa o onun sorunu
Okan Buruk: Kazanarak devam etmek istiyoruz
İstanbul Altın Rafinerisi'nden miras kavgasıyla ilgili iddialara cevap
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi kararı nedir? Selahattin Demirtaş biyografisi
Yorumlar 1 yorum