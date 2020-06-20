Mevlüt Çavuşoğlu: Hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona süreciyle ilgili turizm sektörüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri sarf etti; "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik.

''Hayal kırıklığına uğradık''

Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır."