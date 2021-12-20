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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: İstanbul-Erivan seferleri başlıyor

Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: İstanbul-Erivan seferleri başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında bazı şirketlerin Ermenistan ile uçuşlara başlayacağını duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 

"TURKOVAC piyasaya girdiği zaman, kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." diyen Çavuşoğlu , "Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ermenistan ile son zamanlarda güven artırıcı adımlar atılıyor. Bu çerçevede özel temsilciler en kısa zamanda bir araya gelecek. Atlas Global uçuyordu piyasadan çekilene kadar, Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı ile değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara başlayacak. Bu adımları Azerbaycan ile istişare ediyoruz. Arzumuz Güney Kafkasya'da kardeşlik ve huzurun tam yerleşmesi... Zenzegur projesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."

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