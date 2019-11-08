Mevlid Kandili mesajları yeni resimli en çok tercih edilen kandil sözler

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun