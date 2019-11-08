Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir kandil namazı ve özel duası

Müslümanların gönüllerini iman aşkıyla çoşturan mübarek gece Mevlid Kandili bugün, 8 Kasım cuma gecesi kutlanacak. Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde dua kapıları açık olacak, açılan eller edilen dualar kabul olacak. Peki ama sabahından gecesine kadar fazilet yüklü olan bu Mevlid kandili gününde nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli, neler yapmalıyız?