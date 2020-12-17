Mevlana, Şeb-i Arus törenleriyle anıldı
KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerçekleşen Şeb-i Arus törenleriyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy da katıldı.
30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş ve sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi.
Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'vuslat' törenleri düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen Hz. Mevlana'nın 74’üncü Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Mevlana Müzesi'nde sandukasının başında Gülbank duasıyla başladı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde sema törenine geçildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 1 saat sınırlamasıyla seyircisiz gerçekleştirilen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı. 35 yabancı medya çalışanının da takip ettiği program, televizyon kanallarından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana'nın bir sufi olduğunu belirterek, "Bir Sufi ama bu dünyaya veda ettiği günde yalnızca Müslümanların değil, Hristiyanların ve başka inanç mensuplarının da feryad ettiği bir sufi" dedi.
Son yıllarda bütün hakikatin tepetaklak edilmeye çalışıldığı bazı bölgesel ve küresel yanlışlara şahit olduklarını belirten Şentop, şunları söyledi:
"Bu yanlışların bir kısmı, terörle kurulan destekleyici ilişkiler zemininde. Bir kısmı güçsüz, yoksul insanlara ve topluluklara zulüm şeklinde. Bir kısmı ise barış ve esenlik dini olan İslam’ı, onun aziz Peygamberini ve Müslümanları şeytanlaştırmak isteyen sefil yaklaşım ve eylemler şeklinde gerçekleşiyor. Ne diyordu Hz. Mevlana: 'Köpeklerin dudağı değdi diye deniz kirlenmez.' Geçmişte bütün bir uygarlığımızı talan eden, yakıp yıkan Moğolların, bugün de değişik ve çağdaş modellerinin doğuda ve batıda tarih sahnesine çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu bazen doğrudan savaş ve yıkım şeklinde, bazen diplomasi masasında, bazen medya yoluyla manipülasyon, hakaret ve hakikati ters yüz etme çabalarıyla beliriyor. Çok yönlü ve çok boyutlu bir kuşatma, bir yaptırım ve başka yöntemlerle engellenmek, yok edilmek, güçsüzleştirilmek istenen Türkiye’mizin düşmanları iyi bilmelidir ki; onların adaletsiz ve insan sevgisinden yoksun tüm çabaları, milletimizin ve devletimizin ayakları altındadır. İftiharla belirtmek isterim ki bu toprakların büyük ruhu; insanlık ve barış düşmanı, iyilik ve esenlik karşıtı, yerel, bölgesel ve küresel odaklara gerekli cevapları vermiştir ve vermeye devam edecektir."