|
Mevkisine göre en değerli oyuncular belli oldu: Galatasaray listeyi alt üst etti

Süper Lig’de ara transfer dönemi geride kaldı. Süper Lig’in 4 büyükleri önemli isimleri kadrosuna ekledi. Yapılan transferler sonrasında mevkilerine göre en değerli oyuncular belli oldu.

Mevkisine göre en değerli oyuncular belli oldu: Galatasaray listeyi alt üst etti - Resim: 1

Süper Lig’de 2025-26 sezonu için yazdan sonra kış transfer dönemi de resmen sona erdi. Birçok kulüp kadrosuna önemli yıldızlar ekledi. 

Mevkisine göre en değerli oyuncular belli oldu: Galatasaray listeyi alt üst etti - Resim: 2

Ortaya çıkan tablo sonrası mevkilerine göre en değerli oyunculardan oluşan ilk 11 belli oldu. İşte en değerli ilk 11…

Mevkisine göre en değerli oyuncular belli oldu: Galatasaray listeyi alt üst etti - Resim: 3

En Değerli Kaleciler

Ederson: 15 milyon euro

Mevkisine göre en değerli oyuncular belli oldu: Galatasaray listeyi alt üst etti - Resim: 4

Andre Onana: 15 milyon euro

