Mevkisine göre en değerli oyuncular belli oldu: Galatasaray listeyi alt üst etti
Süper Lig’de ara transfer dönemi geride kaldı. Süper Lig’in 4 büyükleri önemli isimleri kadrosuna ekledi. Yapılan transferler sonrasında mevkilerine göre en değerli oyuncular belli oldu.
Süper Lig’de 2025-26 sezonu için yazdan sonra kış transfer dönemi de resmen sona erdi. Birçok kulüp kadrosuna önemli yıldızlar ekledi.
Ortaya çıkan tablo sonrası mevkilerine göre en değerli oyunculardan oluşan ilk 11 belli oldu. İşte en değerli ilk 11…
En Değerli Kaleciler
Ederson: 15 milyon euro
Andre Onana: 15 milyon euro
