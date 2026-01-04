Metruk binanın çatısı çöktü: Bitişiğindeki ev tahliye edildi

Edirne’de tek katlı metruk binanın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü, aynı girişi paylaşan bitişiğindeki tek katlı evde biri çocuk 4 kişi ise pencereden tahliye edildi.

Edirne’de tek katlı metruk binanın çatısı, bilinmeyen nedenle çöktü. Girişleri aynı yerden olan bitişiğindeki tek katlı evde biri çocuk 4 kişi, panik yaşadı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İhbarla bölgeye polis, İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evdeki dört kişi, ortak girişin çökmeden dolayı kapanması nedeniyle, AFAD ekipleri tarafından pencereden tahliye edildi.

Çatısı çöken metruk bina ise Edirne Belediyesi’ne bağlı ekiplerce yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma