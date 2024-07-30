Metropol'un seçim anketinde şaşırtan sonuç! CHP, AK Parti'nin 7 puan önünde
MetroPOLL Araştırma, vatandaşların nabzını ölçerek yaptığı "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. Kurucu Özer Sencar, CHP'nin ilk kez AK Parti'nin 7 puan önüne geçtiğine dikkat çekti. Ankette CHP yüzde 33.8 oy alırken AK Parti'nin oranı ise yüzde 26.1'de kaldı.
MetroPOLL Araştırma, "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ekonomideki gidişat ve hayat pahalılığı geçimi zorlaştırırken vatandaşlar ise AK Parti'ye olan tepkisini artırıyor.
MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar'ın, Halk TV ekranlarında paylaştığı anket sonuçlarına göre, CHP ilk kez AK Parti'nin 7 puan önüne geçti.
CHP ARAYI İLK KEZ BU KADAR AÇTI
Ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna CHP yüzde 33.8 oy alırken AK Parti'nin oranı ise yüzde 26.1'de kaldı.
HER 100 KİŞİDEN 81’ EKONOMİDEN MEMNUN DEĞİL
Sencar, AK Parti'nin bir ayda 6 puan düştüğünü belirterek "CHP şu an AK Parti’den 7 puan önde.