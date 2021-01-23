MetroPOLL'den tartışmaları alevlendirecek anket! 'Politikacılara yol gösterici olabilir'
MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı son ankette sistem tartışmalarını yeniden gündeme taşıyacak. Çünkü, ankete göre halkın yüzde 57,7'si 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek istiyor.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, 'başkanlık sistemi değerlendirmesi' anketinde 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek isteyenlerin oranının yüzde 57,7 olduğu sonucunu paylaştı.
MetroPOLL'ün CEO'su Sencar, MetroPOLL'ün 'Türkiye'nin nabzı Aralık 2020' araştırmasında yer alan 'başkanlık sistemi değerlendirmesi'ni dikkat çeken ifadelerle paylaştı.
"Politikacılara yol gösterici olabilir"
Anketin sonucunu Twitter hesabından "Başkanlık sistemine olan desteğin düşüşü önümüzdeki süreçte politikacılara yol gösterici olabilir" notuyla paylaştı.
Araştırmada, katılımcılara "Türkiye bugünkü başkanlık sisteminde mi kalmalı yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçiş yapmalı" sorusu yöneltildi.