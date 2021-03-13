MetroPOLL'den son seçim anketi! İşte 'O partiye asla oy vermem' diyenlerin oranı
MetroPOLL Araştırma Şirketi, şubat ayında yaptığı son seçim anketinde tartışma yaratacak sonuçlar çıktı. MetroPOLL'ün sorduğu "Asla oy vermem dediğiniz siyasi parti var mı?" sorusuna verilen yanıtların oranı dikkat çekti.
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, CHP'li seçmenin yüzde 60,4'ü AK Parti'ye oy vermem derken, İYİ Partili seçmenin yüzde 47,8'i AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyledi.
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CHP'lilerde oran yüzde 60,4 iken AK Parti'li seçmenin yüzde 30'u "CHP'ye oy vermem" cevabını verdi.
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AK Parti'li seçmenlerden İYİ Parti'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 1,0 olarak çıktı.
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Metropoll'ün şubat anketinde MHP'li seçmenin yüzde 6,5'i AK Parti'ye oy vermeyeceğini açıkladı.
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