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MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! AK Parti seçmeni iktidara güveniyor mu?

MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! AK Parti seçmeni iktidara güveniyor mu?

MetroPOLL Araştırma'nın Aralık ayı anketinden ekonomideki beklentilere ilişkin çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre geçen bir yıl içerisinde halkın, hükümetin ekonomi politikasına güveni yüzde 76 azaldı... AK Parti seçmeni ne düşünüyor?.. İşte ayrıntılar...

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MetroPOLL’ün düzenlediği ankette halka, ‘Geçen 1 yıl içinde hükümetin ekonomi politikasına güveniniz azaldı mı, arttı mı?’ diye soruldu.

Ankete göre, geçen bir yıl içerisinde halkın yüzde 76’sının hükümetin ekonomi politikalarına güveni azaldı. Yüzde 9’unun ise güveni arttı. Yüzde 14’lük kesimin ise güveni değişmedi.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sancar, sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçlarıyla ilgili “Sadece muhalefet seçmenleri değil iktidar seçmenlerinin de önemli bir kısmının iktidarın ekonomi politikalarına güveni azalmış” dedi.

AK Parti seçmeni ekonomi için ne düşünüyor?

Öte yandan ankette bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye de soruldu. Buna göre, AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 36,4’ü ‘güvenim azaldı’ dedi. Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP seçmenin yarıdan fazlasının da iktidara güveni azaldı. CHP seçmeninin yüzde 97.4’ü ve İYİ Parti seçmeninin 92,4’ü de iktidarın ekonomi politikasına güvenmiyor.

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