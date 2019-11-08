MetroPOLL'den büyük anket! Erdoğan'ı beğeniyorum diyenlerin oranını açıkladı
MetroPOLL Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 54.4.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınlayarak gündeme bomba gibi düştü. MetroPOLL bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir anket yaptı.
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'Türkiye'nin Nabzı Ekim'19' başlığıyla yayımlanan ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını beğenip beğenmedikleri soruldu.
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Katılımcıların yüzde 54.4'ü 'Beğeniyorum' yanıtını verirken, yüzde 36.7'si beğenmediğini söyledi.
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Erdoğan'ın hayran kitlesinden samimi görüntüler de daha önce böyle fotoğraflanmıştı.
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