Metropoll'den bomba anket! Erdoğan'a karşı en şanslı isim Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı

MetropoLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketinin sonuçlarına göre olası Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim? İki beledie başkanı iki genel başkanı nasıl geride bıraktı? İşte ayrıntılar...

Abone ol

MetropoLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketi 26 bölgeyi esas alan 28 ilde örnekleme yöntemiyle 16-21 Haziran tarihleri arasında bin 752 kişi ile yapıldı. Araştırma CATI yani bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmaya +/- 2.34 hata payı verildi.

MetropoLL anketine göre, olası Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim? Ekrem İmamoğlu mi, Mansur Yavaş mı, Meral Akşener mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Anketin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarıştığı takdirde Erdoğan oyların yüzde 38'ini, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 49.7'sini alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarıştığı takdirde Erdoğan oyların 37.5'ini, Yavaş ise 49.3'ünü alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti lideri Meral Akşener yarıştığı takdirde ise Erdoğan oyların yüzde 38.5, Akşener ise 42.2'sini alıyor gözüküyor.

Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığı takdirde Erdoğan 42.5'ini Kılıçdaroğlu, 39.7'sini ise Kılıçdaroğlu alıyor.