Metropoll'den bomba anket! Cumhur İttifakı'nın oyunu görenin ağzı açık kaldı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin Aralık ayı anket sonuçlarını görenin ağzı açık kaldı. Ankete göre; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 30.4'te kalıyor. Sadece CHP ve İYİ Parti'nin oyu Cumhur İttifakı'nın oyunu geride bırakmış gözüküyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ulaştıkları seviyelerse dikkat çekiyor. İşte İsmail Salmaz'ın köşesine taşıdığı Metropoll anketinin ayrıntıları şöyle: