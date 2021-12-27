Metropoll'den bomba anket! Cumhur İttifakı'nın oyunu görenin ağzı açık kaldı!
MetroPOLL Araştırma'nın Aralık ayı anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 3.0.4'te kalırken, CHP ve İYİ Parti'nin oyu Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri olmadan Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçiyor gözüküyor. İşte anketin ayrıntıları...
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin Aralık ayı anket sonuçlarını görenin ağzı açık kaldı. Ankete göre; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 30.4'te kalıyor. Sadece CHP ve İYİ Parti'nin oyu Cumhur İttifakı'nın oyunu geride bırakmış gözüküyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ulaştıkları seviyelerse dikkat çekiyor. İşte İsmail Salmaz'ın köşesine taşıdığı Metropoll anketinin ayrıntıları şöyle:
MetroPOLL'e göre Cumhur'un toplam oyu yüzde 30.4
MetroPOLL yılın son anketini tamamladı. Araştırmada bu pazar seçim olması halinde tercihin ne olacağı araştırıldı. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlar şöyle: AK Parti yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İyi Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA yüzde 1.9
Kararsızlar dağıtıldığında tablo şöyle şekilleniyor: AK Parti yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2
Bu durumda Cumhur İttifakı'nın toplam oyu ancak 30.4'ü buluyor. Millet İttifakı'nda sadece CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 32.3 oldu.