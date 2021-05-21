Metropoll'den bir garip anket! Özer Zencer anketin amacını itiraf etti

MetropoLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketinin sonuçlarına göre olası Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim? Metropoll'ün başkanı Özer Sencer, "Bir seçimi kazanmanın ön koşullarından birisi kamuoyunda kazanabileceği algısını üretmektir" diyerek anketin hedefini itiraf etti.

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MetropoLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketi 26 bölgeyi esas alan 28 ilde örnekleme yöntemiyle 16-21 Haziran tarihleri arasında bin 752 kişi ile yapıldı. Araştırma CATI yani bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmaya +/- 2.34 hata payı verildi. Ancak anketin asıl amacını MetporoLL'ün patronu Özer Sencer itiraf etti: "Bir seçimi kazanmanın ön koşullarından birisi kamuoyunda kazanabileceği algısını üretmektir."

MetropoLL anketine göre, olası Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim? Ekrem İmamoğlu mi, Mansur Yavaş mı, Meral Akşener mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Anketin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarıştığı takdirde Erdoğan oyların yüzde 38'ini, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 49.7'sini alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarıştığı takdirde Erdoğan oyların 37.5'ini, Yavaş ise 49.3'ünü alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti lideri Meral Akşener yarıştığı takdirde ise Erdoğan oyların yüzde 38.5, Akşener ise 42.2'sini alıyor gözüküyor.

Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığı takdirde Erdoğan 42.5'ini Kılıçdaroğlu, 39.7'sini ise Kılıçdaroğlu alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi tekrar kazanır mı?

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanır mı?" sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekti. 'Kesinlikle kazanır' diyenler yüzde 14'te kalırken, 'kazanır' diyenler yüzde 33.3, 'kazanamaz" diyenler yüzde 34.6, 'kesinlikle kazanamaz' diyenler yüzde 10.2, fikrim yok/cevap yok diyenler ise yüzde 7.5 çıktı. Bu sonuçlara göre Erdoğan'ın tekrar seçimi kazanacağını inanaların oranı yüzde 47.7 iken, kazanamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 44.8 çıktı.

MetropoLL'ün kurucusu Özel Sencer, anket sonucunu "Bir seçimi kazanmanın ön koşullarından birisi kamuoyunda kazanabileceği algısını üretmektir" notuyla paylaşarak anketin asıl amacını itiraf etti.