Metropoll san anketi açıkladı! İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP'nin oy oranları
Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre AK Parti yine açık ara birinci parti durumunda. Sadece AK Parti ve CHP barajı geçebiliyor. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne fark atıyor...
Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, bugün seçim olsa sadece iki parti barajı aşabiliyor. AK Parti ve CHP dışında baraja yaklaşabilen parti yok. HDP yüzde 8, İYİ Parti 6.9, MHP ise 6'da kalıyor. En dikkat çeken sonuç ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ni geride bırakıyor. Gelecek Partisi yüzde 2 iken, DEVA Partisi yüzde 1.3te kalıyor. İşte Metropoll anketinin sonuçları...
Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinin sonuçlarına göre bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2 iken CHP'nin oy oranı yüzde 20.5... HDP, yüzde 8'de iken İYİ parti yüzde 6.9, MHP ise yüzde 6'da kalıyor.
Gelecek Partisi, DEVA Partisi'ne fark attı
Anket sonuçlarına göre Şubat 2020'den bu güne Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Babacan'ın DEVA Partisi oylarını yüzde yüz artırdı. Ancak Gelecek Partisi'nin DEVA Partisi'ne fark attığı görüldü. Gelecek Partisi yüzde 2 çıkarken, DEVA Partisi ise, yüzde 1.3'te kaldı.
Erdoğan'a görev onayı yüzde 50.6
MetroPOLL'ün anketine göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50.6'sı "Evet" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 43.3'ü ise "Hayır" derken geriye kalan 6.1'lik kesim ise "Fikrim yok" görüşünü belirtti.